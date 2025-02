Viabilità in Valchiavenna La nuova Trivulzia avanza Dalla Regione 21 milioni

Ilgiorno.it - Viabilità in Valchiavenna. La nuova Trivulzia avanza. Dalla Regione 2,1 milioni

Oltre 2di euro per la variante sulla. I fondi garantiti da Palazzo Lombardia ammontano per la precisione a 2,1di euro: 1.127.442 euro derivanti dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e 1 milione di euro derivante dal Piano Lombardia. Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore agli Enti locali e montagna, Massimo Sertori. La variante alla SP 2tra Ponte Nave e Ponte San Pietro prevede la realizzazione di un nuovo asse viario che rappresenterà un bypass ai centri abitati di Era e San Pietro, attualmente interessati da un intenso traffico. L’intervento ha inizio con una rotatoria sulla provinciale in corrispondenza dell’innesto con la SP dir C "Ponte Nave – SS 36": il tracciato si sviluppa prevalentemente in affiancamento all’argine del Mera e si conclude in corrispondenza di una seconda rotatoria a valle degli abitati di Era e S.