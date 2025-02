Formiche.net - Vi racconto la telenovela delle polizze catastrofali. L’opinione di Pedrizzi

Attraverso gli emendamenti al decreto Milleproroghe, quasi tutti i partiti hanno chiesto di spostare, ancora una volta, in avanti, il termine per adeguarsi alla disposizione introdotta più di un anno fa, con la legge di bilancio per il 2024, fissato al prossimo il 31 marzo per adeguarsi all’obbligo di stipularecontro i danni di calamità naturali ed eventi. Il termine era già stato prorogato rispetto a quello inizialmente fissato a fine 2024. Ora Forza Italia, Movimento Cinque Stelle, Civici d’Italia-Nm, Iv, Pd e Misto propongono ancora uno slittamento al 30 giugno 2025. E Lega, Autonomie, Iv Pd propongono al 31 dicembre 2025, un emendamento Pd rinvia addirittura al 31 gennaio 2026. Campa cavallo.Con l’aria che tira bisogna sperare che ci si fermi al prossimo giugno. Nel frattempo anche il contenuto del decreto è stato rivisto in alcune parti a seguito dei pareri del Consiglio di Stato, uno dei quali relativo al periodo transitorio lasciato alle imprese prima che scattasse l’obbligo di stipulare la polizza (tre mesi di tempo).