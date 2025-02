Universalmovies.it - VES Awards 2025 | A Dune: Parte 2 quattro premi

Sono stati assegnati questa notte i VES, iassegnati dalla Visual Effects Society, l’associazione dei tecnici degli effetti visivi.In occasione della cerimonia diazione dei VES, il film2 ha ottenuto ben 4, ma non il riconoscimento nella categoria principale – Migliori Effetti Visivi in un Film – andato invece a Il Regno del Pianeta delle Scimmie. A portare ilo per la categoria animazione, invece, il solito “piglia-tutto” Il Robot Selvaggio ha svettato su tutti. Conferma, inoltre, anche per Shogun che ha vinto nella categoria Miglior Episodio Fotorealistico.VESNominationIl duo comico The Sklar Brothers ha presentato la cerimonia, mentre Keanu Reeves ha consegnato il VES Award for Creative Excellence all’attore-produttore di Shogun “Hiroyuki Sanada“.