Verso Lazio-Napoli la novità da Roma può mettere nei guai gli azzurri | cosa sta succedendo

calcio ultimissime – C’è grande attesa in casa azzurra per il ritorno in campo, previsto per sabato alle ore 18:00, allo stadio Olimpico dicontro la. Spunta ladai biancocelesti.La delusione del pareggio ottenuto in casa contro l’Udinese è ancora presente per ilcalcio, che deve incassare anche le ultimissime notizie che arrivano dall’infermeria di Castel Volturno. L’infortunio di David Neres è senza dubbio un imprevisto di non poco conto per la squadra partenopea (clicca qui per le ultime in merito a quelle che possono essere le ripercussioni tecnico – tattiche), che deve guardare ai prossimi impegni con la consapevolezza che non sarà affatto facile.Si ripartirà da, contro quellache nei due precedenti di questa stagione ha battuto in entrambe le occasioni il, in Serie A e in Coppa Italia.