Dailymilan.it - Verso Feyenoord-Milan, non solo David Hancko attenzione anche ad Ayase Ueda

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi prepara ad affrontare ilsono due dei giocatori da tenere maggiormente d’occhio.Ilè pronto a scendere in campo a Rotterdam, la sfida europea contro ilè alle porte e per i rossoneri è tempo di far vedere quello che valgono. Sergio Conceiçao ha tante scelte dopo il calciomercato di gennaio ma contro gli olandesi servirà essere concentrati e remare dalla stessa parte tutti, sia chi parte dal 1? sia chi entrerà dalla panchina.I rossoneri faranno visita agli Olandesi, i quali proveranno a ribaltare il pronostico che li vede sfavoriti sui meneghini. Il Diavolo ha strappato Santiago Gimenez a gennaio proprio al, motivo per cui l’ago della bilancia pende nettamente in favore deiisti, ma come sappiamo la carta dice alcune cose ma è il campo che mostra quella principale (il risultato).