Anteprima24.it - Verso Benevento-Messina, le condizioni di Oukhadda e Capellini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti Riccardoe Shady, sono in netto rialzo le loro quotazioni per vederli almeno in panchina sabato contro ilal “Ciro Vigorito”. Entrambi sono stati costretti ad uscire in anticipo dal terreno di gioco nell’ultimo match di campionato, ma le rispettive risonanze magnetiche non hanno evidenziato nulla di grave.potrebbe farcela a scendere in campo contro i siciliani non essendo emerse criticità all’adduttore mentre c’è più incertezza per quanto riguardaperché gli esami hanno evidenziato una leggera infiammazione di una vecchia lesione al bicipite femorale e sarà costantemente monitorato fino a sabato. Per il match contro i peloritani in difesa mister Pazienza non potrà disporre degli infortunati Meccariello e Ferrara oltre allo squalificato Berra.