Rompipallone.it - Verratti torna in Serie A: l’indiscrezione bomba stupisce tutti

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 12 Febbraio 2025 16:24 di AlessiaMarcoed il suo ritorno inA: arrivache. Ecco i dettagli.Sembra che questa parentesi del calciomercato invernale non abbia saziatoi club perché, già da adesso e in attesa della prossima finestra per l’estate, sono impegnati nello scovare elementi appetibili per rafforzare ancora di più la propria rosa. Nelle ultime ore sono spuntate diverse notizie riguardanti un ex volto del panorama calcistico italiano: Marco.Dopo un amore con il Paris Saint Germain durato oltre 10 anni, il calciatore italiano ha voluto intraprendere una nuova avventura accettando l’offerta esorbitante mossa dal club della Qatar Stars League, Al-Arabi.Nonostante il suo trasferimento, non si fa parlare di altro di un suo papabile ritorno inA:arrivata nelle ultime ore ha stupitoi tifosi che sperano concretamente in suo rientro in patria.