Cesenatoday.it - "Vengono da tutto il mondo per suonare", i Rockin' 1000 accompagnano Jovanotti sul palco di Sanremo

Leggi su Cesenatoday.it

La magia deiha contagiato anche a. Ieri sera, alle 22.30, il super ospitesi è esibito in uno show di grande impatto insieme a un centinaio di musicisti dei- The biggest rock band on earth, il super gruppo musicale formato da musicisti diil