Laspunta.it - Velletri, è Leila Nichol la prima nata al Colombo

Leggi su Laspunta.it

Ieri, alle ore 12:19, è venuta alla luce, labambinapresso l’Ospedale Paolodidopo la riapertura del Punto Nascita.La piccola, del peso di 3.800 kg, ècon parto cesareo. Per la sua mamma, Ines, capoverdiana di 36 anni, e per il papà Zaid, si tratta del loro quinto figlio.La nascita dirappresenta un traguardo simbolico per il Punto Nascita di, riaperto dopo un lungo percorso di attesa e impegno da parte delle istituzioni sanitarie e del personale medico, ostetrico e infermieristico.Ad assistere mamma e bambina in questo importante momento è stata l’equipe guidata dalrio del reparto di Ostetricia e Ginecologia, dottor Massimo Petriglia, affiancato dalle ostetriche dottoresse Daniela Favale, Vanessa Arnone e Paola De Sanctis.