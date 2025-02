Game-experience.it - Vector Strike, annunciato con un trailer gameplay il nuovo gioco eSport

Uncompetitivo sta per arrivare su PC per invadere la scena. Costruito su un sistema fisico realistico e prevedibile, e alimentato da rollback netcode avanzati simili a quelli dei giochi di combattimento,offre un’esperienza adrenalinica in un’azione sportiva FPS 4v4 frenetica.è iltitolo di Chamo Games, unstudio indie fondato da un collettivo di sviluppatori che hanno lavorato a titoli colossali come Valorant, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Division, League of Legends, Hitman, Avatar e Cyberpunk 2077.offre un mix unico di azione sportiva in prima persona, mai visto prima, rendendolo un titolo da aggiungere subito alla tua lista dei desideri su Steam. Giocatori PC, non perdete di vista questa novità!Zoher Toutanji, CEO, ha affermto:“è progettato per celebrare il pensiero spaziale strategico e ilabile nel gaming competitivo.