Vasto incendio in una palazzina a Rimini, due morti

AGI - Due persone sono morte questa sera aa seguito di undi vaste proporzioni che è divampato intorno alle 19 in unaAcer di tre piani in via Giuliano da, nella zona dell'ex caserma Giulio Cesare. Le fiamme, partite dal piano terra, hanno rapidamente invaso la tromba delle scale, rendendo impraticabile l'edificio. Le vittime, secondo le prime informazioni, sono un uomo di 55 anni, con difficoltà motorie, deceduto mentre tentava di mettersi in salvo, e una donna di 42 anni, di nazionalità romena, che nonostante i soccorsi è morta poco dopo. Diverse persone, soprattutto anziani, hanno riportato sintomi da intossicazione e sono state evacuate dai vigili del fuoco. In totale, 43 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze, due automediche, polizia di Stato e locale, oltre ai mezzi del 115.