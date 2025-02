Padovaoggi.it - Vandalizza una decina di auto: immortalato dalla telecamera di una Tesla

Vandalo in azione la sera dell'8 febbraio attorno alle 22 in via San Camillo a Padova. Per cause ora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, un uomo di mezza età, dalle movenze eleganti, si è guardato attorno poi ha cominciato a rigare i mezzi regolarmente parcheggiate in.