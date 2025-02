Ilgiorno.it - Valmbrembo, muore colpito alla testa da un bullone espulso da un macchinario

Valbrembo (Bergamo), 12 febbraio 2025 – Tragedia in un’azienda florovivaistica di Valbrembo, dove un dipendente è statodada. L’uomo aveva 49 anni ed è morto sul colpo. L’rme è stato dato poco dopo le 16.30 dstessa azienda che si trova in via Kennedy, un controviale della strada che collega Villa d'Almè e Dalmine. Sul posto i carabinieri di Zogno e un'ambulanza di Padana Emergenze.