Valentin Carboni Inter, l'argentino rientra anticipatamente dal prestito al Marsiglia: il club ha un'idea chiara sul suo futuro

di Redazionedalal: ilhasul suo. Ecco di che si trattaDopo aver salutato il calciomercatoin estate per trasferirsi all’Olympiquecon la formula delcon diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri,torna ufficialmente a Milano. La sua breve e sfortunata parentesi in Francia è stata segnata negativamente dal grande infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Come spiega il Corriere dello Sport, ildi Viale della Liberazione ha una ideaper l’immediato: quella di fargli proseguire l’iter riabilitativo in nerazzurro per poi poterlo avere a disposizione per il Mondiale perdi giugno negli USA.– «In prospettiva futura, invece, ieri è stata ufficializzata la chiusura anticipata deldi, che si trova già a Milano e che proseguirà il recupero dal grave infortunio.