Vale Lp e Lil Jolie nuove proposte a Sanremo con Dimmi tu quando sei pronto per fare l' amore

Quella traLp e Lilè un’amicizia nata otto anni fa nelle loro stanze di adolescenti della provincia campana. Da allora condividono viaggi, esperienze, trasferimenti e il grande sogno della musica che a febbraio, dopo la partecipazione aGiovani, le vede protagoniste nella sezionedel Festival dicon il branotuseiperl’.Tu sembra abbia paura di meE non do una ragioneA quello che non faiUn brano che affronta con delicatezza e autenticità il tema dell'intimità e della vulnerabilità nei rapporti umani.tuseiperl'diLP e Lilnon è solo una canzone d', ma un racconto sincero sulle emozioni, le paure e il bisogno di comunicazione che accompagnano l'avvicinamento tra due persone.