Valditara inaugura Villaggio Italia al Cairo | la scuola italiana diventa un modello anche all’estero

Finalmente “made in Italy” significad’istruzionena e Giuseppe, che lo immaginava da tempo, adesso raccoglie i primi risultati. In Egitto si sta realizzando il primo evento al mondo che vede protagonista la collaborazione tra due paesi che puntano a unico obiettivo: rafforzare ileducativo. Una società scolarizzata è indubbiamente una società più libera e stabile e questo lo hanno capitonei paesi del continente africano che hanno chiesto a, in più occasioni, che il ministerono assuma un ruolo da protagonista nell’ambito della didattica e dell’organizzazione scolastica nelle zone del continente dove mancasolo l’idea di. Sono oltre 250 milioni i bambini che necessitano di istruzione in Africa e l’viene vista come fonte di speranza.