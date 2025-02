Thesocialpost.it - Valbrembo, operaio ucciso da un bullone

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un’azienda di, in via Kennedy, presso i Vivai Cattaneo. L’allarme è scattato mercoledì 12 febbraio intorno alle 16.45. La vittima è Manuel Vargiu, 45 anni, originario della Sardegna e residente a Ponteranica, colpito fatalmente alla testa da unespulso da un macchinario su cui stava operando.Manuel, dipendente dell’azienda da circa 15 anni e meccanico esperto, stava intervenendo su un trita-legna arrivato in ditta solo il giorno prima, martedì 11 febbraio. Mentre eseguiva lavori di manutenzione, ilsi è improvvisamente staccato e lo ha colpito con violenza. “Il colpo è stato tremendo e purtroppo fatale”, hanno riferito i soccorritori presenti sul posto.Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario, giunto con un’ambulanza e un’automedica, per Manuel non c’è stato nulla da fare.