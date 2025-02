Lanazione.it - Val di Vara e Val di Magra: carabinieri scoprono traffico internazionale di rifiuti

La Spezia, 12 febbraio 2025 – Diverse persone, al termine di una lunga attività d’indagine da parte deiforestali di Borghetto, sono state denunciate per aver allestito un'attività di trasportato e smaltimento di ingenti quantitativi di, anche pericolosi, provenienti da società e privati. Val die Val didiL’attività dei forestali è cominciata nel 2023 quando nei Comuni di Borghettoe Pignone sono stati accertati numerosi abbandoni die in alcuni casi anche la loro combustione. Grazie a circa duecento attività di pedinamento e osservazione, anche attraverso l'impiego di sistemi satellitari, è stato accertato che gli indagati si occupavano della raccolta di diverse tipologie diche venivano gestiti in maniera illecita ed in alcune occasioni spediti in Nigeria.