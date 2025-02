Cataniatoday.it - Utilizzava il lampeggiante blu per fingersi un poliziotto ma era una copertura per spacciare: arrestato

Nei giorni scorsi, la polizia haun uomo di 39 anni nel quartiere di San Francesco La Rena, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagato è stato anche denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti.Durante un controllo di routine in via Luppolo.