Usano l’auto come ariete e svaligiano una gioielleria di Caserta

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri indagano su un furto con “spaccata” avvenuto nella notte in unadi, in via Acquaviva. I banditi, è emerso, hanno piazzato una vettura in mezzo alla strada per ostacolare le forze dell’ordine e usato poi una seconda vettura, una Fiat Punto, per sfondare il vetro dell’esercizio; quindi sono entrati nellae si sono impossessati di gioielli e altri preziosi, per un valore di circa 60mila euro.Hanno lasciato sul posto la Punto usatae fuggendo infine a bordo di una seconda vettura. I carabinieri della compagnia distanno analizzando le immagini delle telecamere interne del negozio e quelle installate in strada per identificare i malviventi. Alcune settimane fa un colpo con le stesse modalità avvenne in un istituto di credito di, nella centralissima Corso Trieste.