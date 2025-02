Lapresse.it - Usa: Trump con Musk allo Studio Ovale, giornalista Ap tenuto fuori. È bufera

Il presidente americano Donalddella Casa Bianca, ha firmato un ordine esecutivo per ridurre il numero dei dipendenti del governo federale e promuovere ulteriormente i tagli proposti dal ‘Doge’ (Department of Government Efficiency) di Elon. Il miliardario proprietario di Tesla, SpaceX e X si trovava insieme al presidente al momento della firma.: “Servono controlli di buon senso per spese del governo”ha detto che servono “controlli di buon senso” per le spese del governo federale. Le azioni intraprese queste settimane sui tagli alle agenzie governative, ha affermato il miliardario, non sono “draconiane”, ma di buon senso., accompagnato dal figlio X, ha sottolineato la necessità di ridurre il deficit federale e ha definito la burocrazia governativa il quarto ramo “non eletto” del governo Usa.