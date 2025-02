Lapresse.it - Usa-Russia: Tajani, bene tornino a parlarsi al massimo livello

Leggi su Lapresse.it

Roma, 12 feb. (LaPresse) – “Accolgo con favore il fatto che Stati Uniti eal. Dobbiamo lavorare insieme ed uniti tutti noi europei, con gli USA, per riportare la pace nel nostro continente. Una pace giusta e duratura che non cancelli le ragioni dell’Ucraina, un accordo che non sia una tregua provvisoria ma ristabilisca le regole e determini le condizioni per impedire nuove guerre o aggressioni”. Così il ministro degli Esteri Antonio