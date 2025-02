Usa-Russia si tratta a Mosca sull’Ucraina | L’inviato di Trump oltre 3 ore con Putin Peskov | Ma il Kursk ce lo riprendiamo con la forza

Leggi su Open.online

Prove generali d’intesa trae Stati Uniti. Il piatto principale del menù dellativa tra Donalde Vladimirè ovviamente il futuro dell’Ucraina, se non il riassetto complessivo degli equilibri euro-asiatici. I contatti tra i due governi sono in corso, e i due leader si sono già parlati al telefono. E per dimostrare buona volontà – l’un l’altro e di fronte al mondo – Usa ehanno intanto concluso un «mini-accordo» per scambiare due prigionieri: ieriha scarcerato Marc Fogel, insegnante ed ex diplomatico americano detenuto dal 2021 con l’accusa di possesso di droga. In cambio, nei prossimi giorni, Washington rilascerà un cittadino russo, ha annunciato stamattina il portavoce del Cremlino Dmitry. Ieri la Casa Bianca aveva evidenziato esplicitamente il valore dello scambio come «dimostrazione di buona fede da parte dei russi e segno che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina».