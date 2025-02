Usa liberano "cybercriminale" russo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.25 L'amministrazione Trump libererà Alexander Vinnik, un cittadinoche venne arrestato nel 2017 in Grecia per il reato di riciclaggio di miliardi di dollari attraverso le monete elettroniche, nell'ambito dello scambio che comprende la liberazione dell'insegnante statunitense Marc Fogel. Lo rende noto il New York Times. Vinnik,che oggi ha 45 anni, dopo la detenzione in Grecia, venne estradato in Francia e poi negli Usa. Lo scorso anno si è dichiarato colpevole di cospirazione per il reato di riciclaggio.