Lapresse.it - Usa, la denuncia di Ap: “Impedito per la seconda volta accesso a nostra reporter alla Casa Bianca”

Nella tarda serata americana di martedì a undi Associated Press è statodi partecipare a un evento, nella Diplomatic Room. Si tratta delladato che che già nello stesso giorno era statoa un altro giornalista di partecipare a un evento nello Studio Ovale. Lo rende noto la stessa AP. L’è stato bloccato dopo che laaveva chiesto all’agenzia di stampa di modificare il suo ‘stile’ sul Golfo del Messico, che il presidente Donald Trump ha ordinato di rinominare ‘Golfo d’America’. AP riferisce che il divieto di accedereera stato minacciato martedì da funzionari dell’amministrazione Trump nel caso in cui AP non avesse cambiato la sua policy di scrittura relativa al ‘Golfo’.Julie Pace (vicepresidente senior Ap): “rmante che l’amministrazione ci voglia punire”Secondo Associated Press, la mossa potrebbe avere implicazioni costituzionali legatelibertà di espressione.