Usa giornalista non usa il nome ‘Golfo d’America’ | escluso dallo Studio Ovale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La Casa Bianca ha negato l'accesso a un evento nell'Ufficioa undell'Associated Press, in risposta al rifiuto dell’agenzia di stampa di modificare la storica dicitura geografica 'Golfo del Messico' in 'Golfo d'America' come ordinato dal presidente Donald Trump. L'AP ha formalmente dichiarato che la restrizione all'accesso costituisce una violazione del .