Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, redazione furiosa: nuovi retroscena su Chiara e Riccardo

Emergonosconcertanti dettagli suPompei eSparacciari dopo l’addio a. La tronista ha dovuto abbandonare il trono dopo che laha scoperto la sua relazione segreta con il ragazzo. La registrazione del 12 febbraio 2025 ha segnato la fine del suo percorso nel programma. Il fidanzato della tronista è entrato in studio, confermando di essere stato in contatto con lei per tutta la durata della sua esperienza. Un caso che ha scatenato la furia della produzione e che, secondo gli esperti di gossip, avrebbe minato la credibilità del format.La rivelazione aancora insiemeIl momento decisivo è arrivato quandoSparacciari ha fatto il suo ingresso a sorpresa nello studio. L’uomo ha dito pubblicamente di essere stato in contatto conPompei per tutto il periodo in cui lei era tronista, svelando l’esistenza di una relazione parallela.