Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 12 02 25

Credo che giunti al 2025 dovrebbe essere praticamente illegale mandare in onda le puntate inedite di qualsiasi altro programma nella settimana di Sanremo, a maggior ragione. Ma come posso io concentrarmi sulle vicende amorose di Gemmona quando in realtà sto pensando se mi spacca più il cuore la canzone di Simone Cristicchi o quella di Lucio Corsi? Come faccio a commentare l’appeal di Gianmarco Steri che si vede arrivare frotte di pullman che nemmeno alla gita degli anziani a Lourdes quando stasera c’è Damiano David all’Ariston?Che la concorrenza si rassegnasse (specie dopo che Carlo Conti nonostante le kritike per “quanto è stato noioso!!!1!1!!” è riuscito a battere persino Amadeus segnando un nuovo record), piazzasse le repliche di Titanic e Camera Cafè a oltranza e ci desse tregua, che qua già si fa fatica a tirare l’una e mezza ogni notte dovendo pure riconoscere che Fedez – nonostante la mia completa disistima per tutto il resto – ci ha sfornato una delle canzoni migliori del Festival, di più gna si fa.