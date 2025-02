Ilfattoquotidiano.it - Università, il governo abolisce gli assegni di ricerca. I precari: “Progresso, ma ora servono fondi e garanzie”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Glidisaranno aboliti. Dopo oltre due anni di trattative che hanno coinvolto tre ministeri (, Pubblica amministrazione, Economia e Finanze) si sblocca l’inquadramento deitori non strutturati, che avranno ora contratti di lavoro e nondi. Il via libera è arrivato il 7 febbraio, quando il Consiglio dei ministri ha approvato la sequenza contrattuale prevista dalla legge 79/2022, nota anche come Pnrr-bis o riforma Verducci sull’, e rimasta congelata nonostante a ottobre 2024 si fosse trovato un accordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran).Le richieste del mondo accademico – Proprio pochi giorni fa l’Associazione dei dottorandi e dottori di(Adi) aveva presentato un esposto alla Commissione europea contro la mancata conversione degli, inadempienza che ostacolava il processo di stabilizzazione deitori richiesto dall’Unione europea e dal Pnrr.