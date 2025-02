Forlitoday.it - Università e lavoro, Ferretti apre le porte del quartier generale ai futuri professionisti della nautica italiana

Leggi su Forlitoday.it

Groupledell’headquarter di Forlì per ospitare un evento di orientamento dedicato agli studenti provenienti dalle Lauree Triennali in Ingegneria dei principali atenei italiani. L’incontro, in programma venerdì, è un'opportunità per conoscere da vicino il nuovo corso di Laurea.