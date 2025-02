Ilgiorno.it - Uniti nelle difficoltà: "Sponsor vicini a noi"

Qual è la situazione attuale del Teatro Giuditta Pasta? Il presidente della fondazione, Tino Volpi, insieme alla giunta comunale e al direttore artistico, ha rassicurato gli abbonati, da sempre legati alla sala di via Primo maggio. "Abbiamo rifatto tutta la contabilità – ha spiegato Volpi – il teatro ha un valore della produzione che supera i 730mila euro, tra i quali c’è un contributo comunale di 200mila euro e uno ministeriale di 30mila". Non mancano però lelegate alla scoperta degli ammanchi: "I debiti emergono progressivamente – ha continuato Volpi – anche perché, per le modalità con cui sono stati prelevati i soldi, risultano registrati come già pagati". Sul fronte del bilancio, la situazione è chiara: "Abbiamo un utile di gestione ordinaria di undicimila euro nel 2024, ma dobbiamo fare i conti con 420mila euro di sopravvenienze passive".