Ilgiorno.it - Uniti da un destino crudele. Coniugi investiti da un’auto è morta anche la moglie

Leggi su Ilgiorno.it

Suo marito, Cosimo Crisci, 78 anni, era morto poco dopo l’investimento da parte diil 4 gennaio all’uscita da un centro commerciale in via Vecellio a Villasanta. Ora si è spentaMargherita Lista, 72 anni, che da oltre un mese era ricoverata a Varese. Per volontà dei familiari le salme deiresidenti a Villasanta verranno trasportate nel loro paese di origine, Roscigno, in provincia di Salerno, dove domani verranno celebrati i funerali nella chiesa San Nicola di Bari. L’incidente si era verificato verso le 12.30. I due, ancora con le borse della spesa in mano, erano statiproprio all’uscita dell’area di parcheggio del supermercato da una Nissan Micra. Un impatto violentissimo. I, che camminavano uno accanto all’altro, erano stati sbalzati di alcuni metri ricadendo sull’asfalto.