Unicredit Uilca Accordo su premio produttività giusto riconoscimento

ROMA (ITALPRESS) – Raggiunto l’consuldi2024: 2.500 euro più una polizza di telemedicina, destinata a tutti i dipendenti in servizio e ai loro familiari. Il Vap (valore aggiunto di) sarà fruibile in due modalità: opzione a) 2.500 euro, di cui 2.411,30 euro in conto welfare e 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica; opzione b) 1.900 euro, di cui 1.000 euro cash in busta paga (con aliquota fiscale agevolata al 5%); 811,30 euro in conto welfare e 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica.Per entrambe le opzioni sarà possibile acquistare, su base volontaria, un controvalore pari a 500 euro in azioni, attingendo dal conto welfare.“Dopo una difficile trattativa, che ci ha visto inizialmente su posizioni distanti, grazie al profondo senso di responsabilità delle Organizzazioni Sindacali e delle strutture di governance di, si è raggiunto undi piena soddisfazione che permette ai dipendenti di beneficiare di untra i più consistenti del sistema bancario italiano – commenta Rosario Mingoia, segretario responsabile– Grazie alla crescita del 2,3% dell’utile netto rispetto all’anno precedente – risultato ottenuto con l’impegno e la dedizione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’istituto – il Vap aumenta del 15%.