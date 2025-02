Quotidiano.net - Unicredit brinda all’utile record. E apre a un rilancio per Banco Bpm

ai contie accelera sui tre dossier che negli ultimi mesi l’hanno vista protagonista del risiko bancario italiano e internazionale. A partire dall’Ops suBpm, per la quale l’ad Andrea Orcel non esclude un. Allo stesso tempo guarda con ottimismo a Commerzbank in vista delle elezioni tedesche e si rafforza in Generali, salendo oltre il 5%, anche se si tratta "solo di un investimento finanziario". Il 2024 va in archivio con numeriper l’istituto di piazza Gae Aulenti, superiori alle stime degli analisti: utile a 9,3 miliardi (che sale a 9,7 miliardi includendo le Dta), ricavi a 24 miliardi e 9 miliardi per gli azionisti, di cui 3,7 miliardi in dividendi. Molto ambiziosi gli obiettivi: aumentare i dividendi del 50% da quest’anno e raggiungere i 10 miliardi di utile nel 2027.