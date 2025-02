Lanotiziagiornale.it - Unicredit batte le stime sui conti e prepara le mosse per il futuro

Da Commerzbank a Banco Bpm, passando per Delfin e Generali. Il giorno della presentazione deidel 2024 diventa perl’occasione per chiarire, ma solo in parte, i piani per ile anche per il presente. L’amministratore delegato, Andrea Orcel, celebrando altri risultati da record si trova a dover tracciare la strada per il, ridimensionando le ambizioni su Generali e rilanciando quelle su Commerzbank e Banco Bpm.le: utili da 9,3 miliardiMa partiamo dalle cifre, quelle che vedonore leregistrando nel 2024 un utile netto da 9,7 miliardi (in rialzo del 2%) e un utile netto, escluse le Dta, cresciuto dell’8,1% a 9,3 miliardi. Nel quarto trimestre il risultato contabile è di 1,97 miliardi e netto di 1,6 miliardi, anche se in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2023.