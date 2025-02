Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, che freddezza quando la palla scotta

Grandi ‘attributi’. Il gesto eloquente di Jamar Smith – reso celebre negli ultimi playoff contro la Reyer e rispolverato in occasione del blitz a Treviso – è l’assist perfetto per portare in superficie una statistica che sembra incredibile, ma che descrive bene le mentalità vincente di questa. I biancorossi, infatti, sono riusciti a vincere addirittura nove partite che si sono decise con uno scarto uguale o inferiore ai quattro punti, perdendone soltanto due. Questo significa che nei finali in volata, quelli in cui si è maggiormente sotto pressione e che gli americani definiscono ‘clutch’, lacanestro Reggiana dà il proprio meglio. Un tratto distintivo da grande squadra, un killer instinct di cui il ‘chirurgo’ con la canotta numero 15 è l’emblema più nitido. Ma non il solo. Questo percorso è iniziato lo scorso 6 ottobre a Cremona, con il successo per 77 a 74 dopo un overtime, e si è poi consolidato partita dopo partita.