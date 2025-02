Ilrestodelcarlino.it - Una giornata della legalità per ricordare il sindaco pescatore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, giustizia, ambiente. Le stesse per le quali Angelo Vassallo, il, ha dato la vita. Venerdì 21 febbraio alle 21 il cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà l’evento "Ricordando il fratello Angelo, il. Dario Vassallo incontra i cittadini". È la proposta del Lions Club del Rubicone che invita tutti a conoscere Dario Vassallo, autore, tra i tanti, del libro "Il vento tra le mani. Vita politica del". Il, Angelo, fratello di Dario, è stato il primo cittadino di Pollica in provincia di Salerno dal 1995 al 2010 quando fu assassinato dalla camorra, da lui combattuta per amorepropria città. Una lotta che vide Pollica, sotto il suo governo, vivere una stagione di rinascita e fioritura internazionale dal punto di vista turistico.