Una cattedrale di zolfo nell’inferno di Giove

Nel vasto teatro del sistema solare, dove pianeti e lune danzano la loro eterna coreografia cosmica, si erge una delle meraviglie più straordinarie mai osservate: Steeple Mountain, un maestoso picco che si innalza per quasi 20.000 piedi (circa 6.000 metri) sulla superficie di Io, la luna più interna di.Il gigante sulfureoIn un paesaggio che sfida ogni immaginazione terrestre, Steeple Mountain domina l’orizzonte come unaaliena. Le sue pendici scoscese, dipinte in vivaci tonalità di giallo e verde dai depositi di, si ergono in netto contrasto con l’apocalittico panorama circostante. Questa formazione geologica unica si trova su Io, un mondo che detiene il primato poco invidiabile di essere il corpo più vulcanicamente attivo dell’intero sistema solare.Un mondo in perpetua trasformazioneIo è un mondo in costante tumulto.