Un turno da dimenticare. Cadono Cento e San Pio X

daper le tre squadre di serie C maschile della nostra provincia, tutte sconfitte nella seconda giornata di ritorno. Il ko più doloroso è quello della San Pio X, che dopo aver agganciato il secondo posto in classifica è costretta a cederlo perdendo tre punti preziosi nella corsa promozione. L’Arredo Uno ha ceduto 3-1 a Ravenna sul campo dell’Orbite, una sorta di mina vagante del girone B che ha conquistato con merito l’intera posta in palio contro i gialloneri. Non è stata senza dubbio la miglior partita della San Pio X, ma è giusto anche riconoscere i meriti dei giovani romagnoli, molto migliorati rispetto all’inizio della stagione e autori di una prestazione davvero maiuscola. Eppure le cose si erano messe bene per l’Arredo Uno, che ha vinto il primo set 21-25 lasciando immaginare un prosieguo di match completamente diverso.