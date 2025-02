Monzatoday.it - Un supermercato con un auditorium: oggi apre un nuovo Iperal

Leggi su Monzatoday.it

Mercoledì 12 febbraio a Vimodroneun. Ilpunto vendita sorge in viale Martesana. Non solo un, come spiegano dall'azienda ma un "progetto di urbanizzazione" che punta a riqualificare "l’area lasciata incompiuta dopo la mancata costruzione della.