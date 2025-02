Unlimitednews.it - Un rigore dubbio condanna l’Atalanta, Bruges vince 2-1

(BELGIO) (ITALPRESS) – Unpiù che discutibile, Gasperini che abbandona infuriato il campo, polemiche che duranno per un pò. Finisce 2-1 la sfida tra Clube Atalanta: tante le proteste in casa nerazzurra per ilassegnato nel recupero ai padroni di casa, nella sfida di ritorno in programma martedì 18 febbraio alle ore 21.00 servirà una vittoria con due gol di scarto per qualificarsi agli ottavi. Sette le assenze per Gian Piero Gasperini che ha confermato il solito 3-4-1-2, con Posch sul centro-sinistra e Djimsiti sul lato opposto. Ilha risposto con gli stessi undici scesi in campo contro il Manchester City nell’ultima giornata della league phase: l’aggressività dei padroni di casa ha creato parecchi problemi ai nerazzurri, al 15?, su un errore di comunicazione tra Hien e Posch, è arrivata la rete del vantaggio di Jutglà, una conclusione dal limite che ha beffato Rui Patricio.