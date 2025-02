Ilrestodelcarlino.it - "Un record è per sempre"

Virna De Angeli, 49 anni il 27 febbraio, la ‘Gazzella del Lario’ e moglie di Stefano Baldini, ha perso nei giorni scorsi il primato italiano dei 400 indoor: meglio di lei, correndo a Karlsruhe in 51’’75, ha fatto Alice Mangione, siciliana di 28 anni che quando Virna segnò il suo 52’’17 non era nemmeno nata. Un po’ arrabbiata? "Tutt’altro, anzi, mi sono stupita che il miosia durato 29 anni; ricordo, era il 10 marzo ‘96, europei di Stoccolma ed arrivai quinta nella seconda finale, perché la pista era di sole di quattro corsie. I 400 indoor erano proprio la mia gara". Lei aveva ottimi tempi, ma perché preferiva le indoor? "I 400 metri indoor sono completamente diversi da quelli all’aperto in cui un atleta restanella propria corsia. In sala, invece, dopo il primo giro si chiude alla corda e bisogna partire forte per trovarsi davanti.