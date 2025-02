Ilgiorno.it - Un raro caso di meningite a Milano, paziente ricoverata all’ospedale Sacco al rientro da un viaggio in Egitto

, 12 febbraio 2025 – Undi. Venerdì notte è stataall'ospedaleuna, classe 1970, con sintomi riconducibili a malattia invasiva da meningococco, sospetto sierogruppo W in fase di accertamento, e shock settico. La 55enne rientrava da unincon sintomi presenti da una quindicina di giorni, ricostruiscono dalla struttura in una nota, e probabilmente sottovalutati perché riconducibili ad influenza: nausea, vomito, febbre, cefalea. Sintomi che si sono man mano aggravati fino all'arrivo alin stato confusionale. “Parliamo di questo- ha spiegato Giorgio Gori, direttore del Dipartimento Malattie infettive ospedale- perché è importante ricordare a tutti i cittadini che viaggiano all'estero di rivolgersi ad un Centro vaccinazioni internazionali per avere un counseling e valutare in base alle caratteristiche deltutte le vaccinazioni necessarie”.