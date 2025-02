Ilrestodelcarlino.it - "Un primario per il reparto di Ginecologia"

Andrea Biancani (foto), sindaco, non transige: "Vogliamo undisu Pesaro. A Pesaro la stessa dignità di Fano e Urbino: non vogliamo togliere nulla, ma vogliamo unper ildiostetricia anche noi. Non si è voluto fare il nuovo ospedale Pesaro Fano, ma la giunta Acquaroli ha voluto conservare i presidi, quindi ognideve avere la propria autonomia. Aver riaperto il presidio ci Pesaro ha tagliato la mobilità passiva verso la Romagna: siamo passati dal 20% del 2021 all’11% di oggi poiché le donne che andavano a partorire a Rimini nel 2021 erano oltre 250, mentre nel 2024 sono state 60. Quindi Pesaro ha grandi potenzialità: vogliamo una struttura complessa diretta da unautonomo da Fano e Urbino. La scelta è politica. Prima c’era un unico, mentre ora sono due distinti: è il contrario della razionalizzazione perché comporta due presidi distinti.