Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 17-21 Febbraio 2025 | Damiano Abbandona la Divisa?

Unalda lunedì 17 a venerdì 21: Alice corre da Vinicio con una notizia!vessatoUnal: Gennaro compie delle indagini segrete, Michele è sempre più in pericolo! Alice origlia una sconcertante telefonata! Niko prende una inaspettata decisione!, vessato dal suo superiore, medita sul suo futuro lavorativo! Rosa si prende una bella rivincita!Tensioni, suspense, scoperte agghiaccianti ma anche tanta speranza nei prossimi appuntamenti della soap partenopea! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 17a venerdì 21, annunciano episodi da non perdere per le mille sfaccettature che ci regaleranno, nonché per gli innumerevoli spunti riflessivi che ci sorprenderanno! Gli spoiler rivelano che, dopo la denuncia depositata contro Daniele Fusco, Rossella sembrerà ritrovare un po’ di tranquillità, mentre Luca, in un nuovo momento di buio, incontrerà sul suo cammino una persona molto importante! Grazie ad un confronto con Giulia, Niko riuscirà a fare chiarezza nel suo cuore ed a rivedere la decisione di trasferirsi con Jimmy a casa di Valeria.