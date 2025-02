Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 13 febbraio: Rosa si avvicina a Pino, Micaela contro Valeria

Ecco cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Nuova puntata alle 20.50 su Rai 3 con Unal, la soap che racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. In questa puntata, vedremoalle prese con un nuovo sentimento econtrastare. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà. Riassunto dell'episodio precedente Nell'episodio precedente,era alle prese con un docente d'inglese mal disnei suoi confronti e con cui non sapeva come rapportarsi. Aveva così cercato una spalla in Damiano, ma lui non era riuscito a capirla perché preso dai propri problemi. Rossella intanto, aiutata dai genitori, è riuscita ad affrontare le sue .