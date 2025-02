Lanazione.it - Un pieno di successi per il Team Jakini nella trentesima edizione de “Le stelle del ring”

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Undiper ilde “Ledel”. Il gran galà degli sport da combattimento è andato in scena al centro polivalente di Subbiano con la presenza di alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale che, a confronto in dodici incontri professionistici di boxe e kickboxing, hanno acceso l’entusiasmo di centinaia di spettatori provenienti dall’intera penisola. Tra gli assoluti protagonisti dell’evento sono rientrati proprio i portacolori deldi Arezzo che, allenati da Nicola Sokol, hanno vinto ognuno dei cinque match combattuti. L’affermazione più importante porta la firma di Sebastian Nicolas Vasilovici che si è laureato campione italiano WKN nei -70kg della kickboxing: l’atleta è stato autore di una vera e propria prova di forza con cui si è imposto alla terza ripresa per il ko dell’avversario algerino Hodaifa Kalafate, potendo così festeggiare la sua prima cintura tricolore.