Sport.quotidiano.net - Un match di alta classifica. Il Forte ospita il Follonica

Cercare di non pensare al futuro, decisamente incerto e dai colori tendenti al nero, ma concentrarsi sul presente che invece presenta colori accesi, tendenti al rosa. Ildei Marmi affronta stasera al Palail, in una partita d’e che può valere molto in ottica proseguo della stagione. Valere molto perché c’è molta attesa nel vedere come i ragazzi di De Gerone riescano ad arginare i ragazzi del Golfo, autentici spauracchi in questa stagione (sono tre, infatti, le sconfitte su tre testa a testa: una in campionato e due nella finale di Coppa Italia). Secondariamente per vedere la reazione del gruppo, dopo l’sos lanciato dalla società che a causa delle ristrettezze economiche, venutesi a creare dopo il probabile passo indietro di Attilio Bindi, ha già dato il via libera a tutti i propri tesserati per accasarsi in altri lidi per la stagione 2025-2026.