Un altro giro di velodromo per Elia Viviani

Quasi quindici anni fa, quando tra il 5 e il 7 novembre 2010 si disputarono i primi Campionati europei di ciclismo su pista della storia, l’Italia non esisteva. A quella manifestazione parteciparono quattordici azzurri, cinque donne e nove uomini. La Nazionale non portò a casa nessuna medaglia, nemmeno ci andò vicino. Eppure, proprio in quei tre giorni qualcosa stava cambiando. Non a livello federale, non a livello di programmazione o nuove idee per rilanciare una disciplina che aveva regalato tante soddisfazioni al nostro ciclismo, ma che esisteva ormai solo al femminile grazie all’impegno e alla testardaggine di Vera Carrara, Elena Frisoni e Giorgia Bronzini. Quello che era cambiato, che stava cambiando, è che a quegli Europei, un ragazzo al primo anno tra i professionisti della strada e un gran futuro nelle volate, aveva capito che senza le gare in unnon poteva stare.