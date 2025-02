Anteprima24.it - Un 44enne di Benevento vince un jackpot che sfiora i 14mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFebbraio fortunato per un giocatore digrazie a Bingo75, il gioco dinamico e divertente a 75 palline creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli appassionati del bingo. Ilcampano, riferisce Agipronews, si è aggiudicato un premio di quasiacquistando biglietti per soli 2,40e portando a casa il montepremi grazie al numero 57. La vincita è arrivata durante una delle tante promozioni dedicate a Sanremo durante questa settimana, con un jackpot cheva i 13milae un bingo garantito di 1.500. Bingo75 è uno dei tanti giochi di bingo che trovi su tombola.it, ma tombola non è solo bingo! A disposizione tanti altri giochi, dai più tradizionali ai più innovativi come Smorfia Bingo, il più amato per divertirsi con gli amici della chat totalmente gratuita sempre disponibile.